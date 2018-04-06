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Новые снимки Lada Granta появились в Сети
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Новые снимки Lada Granta появились в Сети 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Новая версия популярной модели Lada Granta будет представлена в августе этого года. Но уже сейчас в Сети стали появляться первые фото легендарной машины, сделанные дизайнерами на видения новинки по «шпионским» фото, сообщил портал Drom.ru.
Дизайнеры отмечают, что новая модель будет иметь Х-образное оформление в соответствии со стилем флагмана Lada Vesta. А вот на крыльях и дверях выраженная штамповка будет отсутствовать.
Также, одной из особенностей новинки станет размещение номерного знака на крышке багажника автомобиля. В бампере появится задний противотуманный фонарь.
Задняя оптика и интерьер салона машины также претерпят ряд дизайнерских изменений. Однако в настоящее время детали не раскрываются.
В модели также будет предусмотрена новая передняя панель и современная информационно-развлекательная система.
Предполагается, что с выходом новой версии Lada Granta в историю уйдет модель Lada Kalina, однако новая «Гранта» пополнится модификациями в кузове универсала и кросс версии универсала, а вот хетчбэк может не появиться
— сообщение.
Однако изменения не затронут техническую часть — она останется прежней. Вместе с тем, новинка может стать пионером среди моделей Lada, которые получат дистанционное управление и систему мониторинга Lada Connect.
Кроме того, сообщается, что изменения затронут и привычный логотип компании Lada — теперь будет использоваться эмблема с расправленным парусом.
Ранее сообщалось, что производство лифтбеков Lada Granta стартовало в Тольятти.
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