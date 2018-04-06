Новые снимки Lada Granta появились в Сети

Новая версия популярной модели Lada Granta будет представлена в августе этого года. Но уже сейчас в Сети стали появляться первые фото легендарной машины, сделанные дизайнерами на видения новинки по «шпионским» фото, сообщил портал Drom.ru.

Дизайнеры отмечают, что новая модель будет иметь Х-образное оформление в соответствии со стилем флагмана Lada Vesta . А вот на крыльях и дверях выраженная штамповка будет отсутствовать.

Также, одной из особенностей новинки станет размещение номерного знака на крышке багажника автомобиля. В бампере появится задний противотуманный фонарь.

Задняя оптика и интерьер салона машины также претерпят ряд дизайнерских изменений. Однако в настоящее время детали не раскрываются.

В модели также будет предусмотрена новая передняя панель и современная информационно-развлекательная система.

Предполагается, что с выходом новой версии Lada Granta в историю уйдет модель Lada Kalina , однако новая «Гранта» пополнится модификациями в кузове универсала и кросс версии универсала, а вот хетчбэк может не появиться

— сообщение.

Однако изменения не затронут техническую часть — она останется прежней. Вместе с тем, новинка может стать пионером среди моделей Lada, которые получат дистанционное управление и систему мониторинга Lada Connect.

Кроме того, сообщается, что изменения затронут и привычный логотип компании Lada — теперь будет использоваться эмблема с расправленным парусом.

Ранее сообщалось, что производство лифтбеков Lada Granta стартовало в Тольятти.