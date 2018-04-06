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Lotus Exige Cup 430 Type 25 — чтобы про историю марки в Формуле-1 не забывали
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Lotus Exige Cup 430 Type 25 — чтобы про историю марки в Формуле-1 не забывали 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Всего будет построено 25 особенных Lotus Exige, каждый из которых получит мотор в 430 лошадиных сил.
Lotus продолжает выпускать специальные модификации. Крайний пример — Exige Cup 430 Type 25. Такой Lotus имеет ряд уникальных черт, которые помогают ему выделяться на фоне своих «братьев».
Кузов можно попросить окрасить либо в Lotus Racing Green, либо в Old English White. Первый вариант получит немного жёлтых и чёрных акцентов на капоте, крыше и прочих местах. Естественно, интерьер реально выполнить с индивидуальной детализацией, с различными вариантами цветов и материалов (кожа и алькантара).
Не забудем упомянуть, что машина посвящена Lotus 25 — болиду, вышедшему на старт чемпионата мира в сезоне-1962 и выигравшему сразу два Кубка конструкторов.
Такой Exige оснащается 3,5-литровым V6, дающим 430 лошадиных сил. Мотор трудится в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Lotus говорит, что Cup 430 Type 25 является одним из самых быстрых автомобилей в своём классе, достигая 96 километров в час всего за 3,2 секунды. Максимальная скорость более чем прилична — 290 километров в час.
Машина специального издания обрела новый сплиттер из углеродного волокна и массивное заднее крыло. Это всё позволяет вырабатывать до 220 килограммов прижимной силы. Логично, что аппарат столь же грозный в поворотах, как и на прямых.
Ещё раз отмечаем: 25 штук представленного Exige выйдут с фабрики марки в Норфолке, Великобритания. Каждый автомобиль будет иметь пронумерованный сертификат подлинности, подписанный генеральным директором Жан-Марком Галесом. Плюс покупатель получит в подарок экземпляр книги «Jim Clark: Tribute to a Champion» с подписью Клайва Чэпмена, сына Колина Чэпмена, и главного механика «конюшни» Lotus в 1960-х.
«Хотя Lotus Exige Cup 430 Type 25 является дорожным спорткаром, он размывает границу между дорожным и гоночным автомобилем, предоставляя непревзойдённое сочетание мощности, интуитивного понятного управления на любой скорости», — сказал генеральный директор «Лотус».
Exige Cupe 430 Type 25 будет доступен только в Великобритании, Германии, Франции и Италии. Ценник на него начинается с £ 110 000. Дорого, но ни с чем данный автомобиль, пожалуй, сравнить не получится.
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