«GM-АвтоВАЗ» остановил производство Chevrolet Niva

По словам одного из представителей СП, «GM-АвтоВАЗ» был вынужден приостановить производство «Шевроле Нивы» из-за перебоев с поставками компонентов от партнеров компании. О том, какая компания задерживает поставки комплектующих для «Шнивы» и о каких деталях идет речь — не сообщается.

Информации о том, когда будет возобновлено производство Chevrolet Niva, пока нет. Напомним, что стоимость этого внедорожника на сегодняшний день составляет от 608 тысяч рублей.