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«GM-АвтоВАЗ» остановил производство Chevrolet Niva
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«GM-АвтоВАЗ» остановил производство Chevrolet Niva 

Daily-Motor 31 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Совместное предприятие General Motors и «АвтоВАЗ» — «GM-АвтоВАЗ» — приостановило производство внедорожников Chevrolet Niva. Причиной остановки сборки этой весьма популярной модели в сегменте SUV на российском рынке названа нехватка комплектующих.
По словам одного из представителей СП, «GM-АвтоВАЗ» был вынужден приостановить производство «Шевроле Нивы» из-за перебоев с поставками компонентов от партнеров компании. О том, какая компания задерживает поставки комплектующих для «Шнивы» и о каких деталях идет речь — не сообщается.
Информации о том, когда будет возобновлено производство Chevrolet Niva, пока нет. Напомним, что стоимость этого внедорожника на сегодняшний день составляет от 608 тысяч рублей.
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