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Российско-американский автозавод встал
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Российско-американский автозавод встал 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Уже во второй раз всего за год на совместном с американской компанией General Motors предприятии GM-АВТОВАЗ остановилась работа.
Причина банальна — на находящемся в Тольятти производстве попросту закончились комплектующие для внедорожников Chevrolet Niva. Русский вездеход стало не из чего собирать.
Пока неясно, кто в этом виноват. Как прокомментировали сложившуюся ситуацию на автозаводе, в остановке производства виноват один из партнеров — он попросту не успел во время поставить компоненты для будущих внедорожников.
Как заверяют на заводе, пока все дилеры получают автомобили во время, а вот когда возобновится производство, неясно. К слову, с логистикой на заводе проблемы возникают уже не первый раз. Весной прошлого года работники GM-АВТОВАЗ столкнулись с такой же ситуацией, как и в этом году. Тогда виновата была нижегородская компания.
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