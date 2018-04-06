Производители Mercedes‐Benz показали топ‐5 лучших трюков, выполненных на их авто

Немецкая автомобильная компания Mercedes‐Benz опубликовала ролик с подборкой пяти зрелищных трюков, совершенных водителями на машинах марки. Видео было опубликовано на официальном канале концерна в YouTube.

В числе пятерки — соревновательный заезд автомобиля-купе C-Class с мастером паркура и радиоуправляемой машинкой. 30-дневное испытание на выносливость модели E320 CDI, за рулем которой меняли друг друга шесть пилотов.

Каскадерский трюк с участием звезды Голливуда, в ходе которого мужчина выпрыгнул из салона, а позже вернулся обратно. Точное попадание гольфиста в салон несущегося кабриолета, и продолжительное скольжение в дрифте на ледяной поверхности.

Подобные вирусные видео компания публикует регулярно. В прошлый раз Mercedes-Benz поделились роликом с пятью лучшими кабриолетами.

Автомобили марки Mercedes остаются одними из лидеров рынка. Новейшие разработки инженеров позволяют автопроизводителю следовать в ногу со временем. Недавно мы публиковали список электрокаров типа кроссовер, куда вошел и Mercedes EQC.