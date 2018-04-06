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Производители Mercedes‐Benz показали топ‐5 лучших трюков, выполненных на их авто
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Производители Mercedes‐Benz показали топ‐5 лучших трюков, выполненных на их авто 

360tv.ru 9 минут назад
Фото: 360tv.ru
Немецкая автомобильная компания Mercedes‐Benz опубликовала ролик с подборкой пяти зрелищных трюков, совершенных водителями на машинах марки. Видео было опубликовано на официальном канале концерна в YouTube.
В числе пятерки — соревновательный заезд автомобиля-купе C-Class с мастером паркура и радиоуправляемой машинкой. 30-дневное испытание на выносливость модели E320 CDI, за рулем которой меняли друг друга шесть пилотов.
Каскадерский трюк с участием звезды Голливуда, в ходе которого мужчина выпрыгнул из салона, а позже вернулся обратно. Точное попадание гольфиста в салон несущегося кабриолета, и продолжительное скольжение в дрифте на ледяной поверхности.
Подобные вирусные видео компания публикует регулярно. В прошлый раз Mercedes-Benz поделились роликом с пятью лучшими кабриолетами.
Автомобили марки Mercedes остаются одними из лидеров рынка. Новейшие разработки инженеров позволяют автопроизводителю следовать в ногу со временем. Недавно мы публиковали список электрокаров типа кроссовер, куда вошел и Mercedes EQC.
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