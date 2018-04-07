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PSA Group собирается открыть в России 500 мультибрендовых сервисных автоцентров
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PSA Group собирается открыть в России 500 мультибрендовых сервисных автоцентров 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Французская PSA Group (Peugeot-Citroen) собирается открыть за пять лет в России 500 мультибрендовых сервисных станций для автомобилей под брендом Eurorepar Car Service. Компания открыла первую станцию 5 апреля в Москве.
Расширение бизнеса в послепродажном обслуживании автомобилей всех марок является одним из основных направлений стратегического плана Push to Pass, представленного компанией в 2016 г. Главная цель стратегии развития автосервисов в мире и в России — расширение клиентской базы привлечением людей и компаний, не являющихся владельцами автомобилей Peugeot, Citroen и DS, сообщила PSA.
Россия, с 40-миллионным парком автомобилей, «является стратегическим рынком» для компании, — сказал директор PSA по послепродажному обслуживанию Кристоф Мюзи на открытии центра. Компания собирается «завоевать значительную часть рынка обслуживания машин в России и стать одним из лидеров по количеству центров в сети», сказал директор по послепродажному обслуживанию и запасным частям группы PSA в регионе Евразия Евгений Болдырев.
Сеть автосервисов Eurorepar Car Service образована PSA в 2015 г. слиянием сервисной сети брендов Peugeot и Citroen. Сейчас сеть состоит из более 3000 сервисных центров в 50 странах мира, в т. ч. 1400 во Франции и 300 в Германии. Компания планирует довести их число до 10 000 к 2021 г. Компания развивает сеть в том числе передачей франшизы независимым сервисным станциям.
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