Фотошпионы поймали Chevrolet Corvette с новым двигателем

Chevrolet Corvette с новым двигателем появится в конце этого года.

У мотора, который установят на Corvette, будет обновленная начинка мотора. Однако точные технические детали пока неизвестны.

Фотошпионам пришлось проделать целую погоню для того, чтобы заснять в камуфляже Corvette, проходящий обкатку двигателя. Поскольку достоверной информации по мотору пока нет, многие строят свои догадки.

Одна из них состоит в том, что на машине может быть установлен 4-х литровый двигатель битурбо с примерной мощностью в 550 лошадиных сил.

Однако есть и другие предположения. Из просочившейся от производителя информации можно сделать вывод о том, что машина может комплектоваться двумя типами моторов. Один из них будет иметь объем 4,2 литра и мощность в 650 «лошадей». Другой же мотор сможет похвастаться 5,5 литрами и 850 лошадиными силами.

Скорее всего, испытания Corvette с новым двигателем входят в завершающую стадию. Ранее предполагалось, что новинку могут показать на автосалоне в Детройте в 2019 году.

Однако презентация может пройти гораздо раньше. Более того, ходят слухи о ведении переговоров с дилерами.