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Снимки Chevrolet Corvette с новым двигателем появились в Сети
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Снимки Chevrolet Corvette с новым двигателем появились в Сети 

Свободная пресса 55 минут назад
Фото: Свободная пресса
В Сети опубликовали фотографии обновленного Chevrolet Corvette. Поклонники легендарного спорткара могут оценить внешний облик новой модели, выпуск которой запланирован только на конец 2018 года. Правда пока аудитория получила возможность рассмотреть лишь очертания машины, так как на снимках кузов скрывает камуфляжная пленка.
Как именно фотографии попали в Сеть неизвестно, вероятно в компании произошла утечка информации. При этом точные технические возможности автомобиля инсайдерам узнать так и не удалось. Известно лишь, что Corvette будет оснащен двигателем с усовершенствованными параметрами. Характеристики пока не разглашаются производителем. Однако есть предположения, что под капотом разместят 4-литровый 550-сильный битурбированный агрегат. Ряд экспертов считают, что это будет 4,2-литровая 650-сильная установка или 850-сильный 5,5-литровый агрегат, сообщает Vladtime.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что снимки еще одной модификации невыпущенного на тот момент Chevrolet Corvette также оказались в распоряжении СМИ. Машина попалась в объективы фотошпионов неподалеку от Оклахома-Сити (США). Журналисты тогда отметили, что задние фонари Corvette сделаны в стиле предсерийных «Корветов», а в багажнике размещены дополнительные источники питания. В связи с этим было выдвинуто предположение, что речь идет о одном из первых «мулов» экстремальной дорожной версии суперкара.
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