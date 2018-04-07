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Самые дорогие российские автомобили. ТОП-5
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Самые дорогие российские автомобили. ТОП-5 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
ТОП-5  Эксперты назвали пятерку самых дорогих российских автомобилей за всю историю отечественного автопрома. Стоимость каждой из этих машин превышает отметку в 3 миллиона рублей. Автомобили представляют собой абсолютно разные модели, начиная от спорт-купе и заканчивая самодельным причудливым авто ручной сборки.
Концепт кроссовера Marussia F2  Открывает этот ТОП кроссовер обанкротившейся компании Marussia с индексом F2, оснащавшийся 3,6-литровым бензиновым турбированным агрегатом на 340 лошадиных сил. Пару этому двигателю составляла автоматическая коробка передач и система полного привода. Несмотря на то, что до серийного производства кроссовер Marussia F1 не дожил, один из собранных прототипов был продан по цене в 3 миллиона 500 тысяч рублей.
ГАЗ-13 «Чайка»
Четвертая строчка рейтинга оказалась за классическим седаном ГАЗ-13 «Чайка», на котором во времена СССР перевозились партийные элиты. В прошлом году один из таких раритетных автомобилей был продан по стоимости в 4 миллиона 500 тысяч рублей.
Концепт Marussia B1
Третье место досталось еще одному автомобилю Marussia — спортивному купе B1. Этот прототип по задумке его разработчиков должен был приводиться в движение за счет 420-сильного агрегата, способного разгоняться его с места до первой «сотни» всего за 3,8-секунды. Стартовый ценник этого спорткара российского производства должен был составлять от 5 миллионов 300 тысяч рублей, но, как мы уже писало до этого, проект Marussia был признан банкротом, поэтому до конвейера B1 не добралось.
ГАЗ «Тигр»
Вторая позиция в данном ТОП-е досталась внедорожнику ГАЗ «Тигр», стоимость которого в гражданской версии без брони составляет порядка 10 миллионов рублей. Эта модель функционирует на 205-сильном моторе и системе полного привода. Автомобиль обладает очень высоким уровнем проходимости.
Лидером этого рейтинга оказался причудливый автомобиль Toyota Amulet, кузов которого создавался вручную. Машину, выпущенную в одном экземпляре, можно назвать настоящей грозой защитников животных, поскольку ее кузов полностью обтянут кожей канадского бизона. Журналисты даже прозвали ее «дубленкой на колесах». Цена такого самодельного автомобиля составляет 15 миллионов рублей.
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