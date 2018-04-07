Самые дорогие российские автомобили. ТОП-5

ТОП-5 Эксперты назвали пятерку самых дорогих российских автомобилей за всю историю отечественного автопрома. Стоимость каждой из этих машин превышает отметку в 3 миллиона рублей. Автомобили представляют собой абсолютно разные модели, начиная от спорт-купе и заканчивая самодельным причудливым авто ручной сборки.

Концепт кроссовера Marussia F2 Открывает этот ТОП кроссовер обанкротившейся компании Marussia с индексом F2, оснащавшийся 3,6-литровым бензиновым турбированным агрегатом на 340 лошадиных сил. Пару этому двигателю составляла автоматическая коробка передач и система полного привода. Несмотря на то, что до серийного производства кроссовер Marussia F1 не дожил, один из собранных прототипов был продан по цене в 3 миллиона 500 тысяч рублей.

ГАЗ-13 «Чайка»

Четвертая строчка рейтинга оказалась за классическим седаном ГАЗ-13 «Чайка», на котором во времена СССР перевозились партийные элиты. В прошлом году один из таких раритетных автомобилей был продан по стоимости в 4 миллиона 500 тысяч рублей.

Третье место досталось еще одному автомобилю Marussia — спортивному купе B1. Этот прототип по задумке его разработчиков должен был приводиться в движение за счет 420-сильного агрегата, способного разгоняться его с места до первой «сотни» всего за 3,8-секунды. Стартовый ценник этого спорткара российского производства должен был составлять от 5 миллионов 300 тысяч рублей, но, как мы уже писало до этого, проект Marussia был признан банкротом, поэтому до конвейера B1 не добралось.

ГАЗ «Тигр»

Вторая позиция в данном ТОП-е досталась внедорожнику ГАЗ «Тигр», стоимость которого в гражданской версии без брони составляет порядка 10 миллионов рублей. Эта модель функционирует на 205-сильном моторе и системе полного привода. Автомобиль обладает очень высоким уровнем проходимости.