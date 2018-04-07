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Тестовые прототипы Lada Granta сфотографировали в Тольятти
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Тестовые прототипы Lada Granta сфотографировали в Тольятти 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
«АвтоВАЗ» продолжает обкатку обновленной версии своей самой доступной модели в линейке — седана Lada Granta. Фотографии тестовых прототипов «Гранты» были опубликованы автомобильным сайтом «Автостат». Согласно сообщению издания, снимки сделаны в начале этого месяца на дорогах Тольятти. Как и до этого, кузова прототипов новой Лада Гранта скрыты камуфляжной пленкой.
Напомним, что официальная презентация рестайлинговой Granta запланирована на конец августа 2018 года, когда свои двери для журналистов откроет Московский международный автомобильный салон (ММАС-2018). В настоящее время завод «АвтоВАЗа» ведет подготовку к запуску производства этой модели.
Ранее мы публиковали неофициальные рендеры седана и лифтбэка Lada Granta, которые демонстрируют, как примерно будет выглядеть эта модель в двух кузовах после грядущего обновления.
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