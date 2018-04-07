Ещё
Mercedes внедряет услуги по абонентскому обслуживанию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes внедряет услуги по абонентскому обслуживанию 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Пилотный проект Mercedes по автомобильной подписке стартует в двух американских городах, название которых пока не разглашается.
Ожидается, что старт новой услуге будет дан в июне месяце.
Под автомобильной подпиской понимается возможность пользования автомобилем конкретного бренда за определенную ежемесячную плату. Ее размер зависит от класса машин, к которым предоставляется доступ. Так, BMW оказывает услуги по подписке в Нэшвилле (штат Теннеси).
За 2000 долларов в месяц доступны к аренде автомобили 4 и 5 серий. Плата в 3700 USD даст возможность пользоваться представителями М-серии.
Что касается Mercedes, то стоимость услуг пока неизвестна. При этом любопытно, что немецкий автогигант является далеко не первооткрывателем данного маркетингового направления на американском континенте. Кроме BMW, свое присутствие обозначил и Porsche.
Среди компаний США можно упомянуть Cadillac и Lincoln. Причем последний дополнительно предлагает упрощенный контроль в аэропорту.
Car.ru: последние новости
Шикарный BMW 8 серии заметили на трассах Chevrolet представил обновленный Malibu 2019 Малютка Chevrolet Spark стала ярче благодаря фейслифтингу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты38
Российско-американский автозавод встал35
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение