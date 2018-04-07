Mercedes внедряет услуги по абонентскому обслуживанию

Пилотный проект Mercedes по автомобильной подписке стартует в двух американских городах, название которых пока не разглашается.

Ожидается, что старт новой услуге будет дан в июне месяце.

Под автомобильной подпиской понимается возможность пользования автомобилем конкретного бренда за определенную ежемесячную плату. Ее размер зависит от класса машин, к которым предоставляется доступ. Так, BMW оказывает услуги по подписке в Нэшвилле (штат Теннеси).

За 2000 долларов в месяц доступны к аренде автомобили 4 и 5 серий. Плата в 3700 USD даст возможность пользоваться представителями М-серии.

Что касается Mercedes, то стоимость услуг пока неизвестна. При этом любопытно, что немецкий автогигант является далеко не первооткрывателем данного маркетингового направления на американском континенте. Кроме BMW, свое присутствие обозначил и Porsche