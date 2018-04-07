Следующая генерация Ford Focus RS получит 400 сил

В то время как новый Ford Focus всё ещё не раскрыт, появилась более подробная информация о следующем Focus RS, который должен выйти на рынок в 2020 году.

Следующая генерация хот-хэтча от «Форд» получит гибридную силовую установку. Об этом сообщает авторитетное издание Autocar. Новое поколение Focus RS, скорее всего, сохранит турбированную «четвёрку» EcoBoost в 2,3 литра. А вот в «напарники» к нему назначат два электродвигателя.

Ожидается, что конечный результат по мощности составит 400 лошадиных сил, а значение крутящего момента окажется равно 576 Нм. Тогда это позволит новому Focus RS вторгаться на территоррию уже спорткаров. Возможность появления автоматической коробки передач с двойным сцеплением тоже достаточно велика, особенно потому, что спрос на спортивный вариант модели «Фокус» особенно высок на рынках Китая и США.

Шасси нового Ford Focus будет изменённой версией нынешнего, с увеличенной колёсной базой на 50 мм. Плюс машина станет отличаться немного меньшим весом. Как и сейчас, будущий Focus станет предлагаться только в пятидверном исполнении.

Гибридная силовая установка вместо ДВС, вероятно, скажется и на цене следующего поколения Focus RS. Скажется в сторону повышения.