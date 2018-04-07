В апреле Ford Kuga прибавил в цене на 16000 рублей

Очередной мониторинг российского авторынка автоаналитиками «Автостата» в апреле показал, что довольно популярная автомодель от американских автопроизводителей Ford Kuga подорожала на 16000 рублей во всем модельном ряду. Это примерно 0,8-1,1% от прежней цены.

Новая цена 1461000 рублей у модификации «Trend» обсуждаемой автомодели с 2,5-литровым мотором на 150 л.с. и коробкой-автоматом на шесть ступеней.

А вот модификация «Titanium Plus» с полуторалитровым мотором на 182 л.с. в комплекте с шестиступенчатой АКПП выйдет российскому почитателю автобренда в 2069000 российских рублей.

Увы, но представители автокомпании пока что не дали никаких официальных разъяснений по поводу уже третьего в этом году роста цен на продукцию Ford.

Как минимум, такой подход в борьбе за российского клиента выглядит по меньшей мере нелогичным, если не абсурдным.

Благо россиянину есть из чего выбирать.