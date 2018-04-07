Ещё
Строительство завода BMWпод Калининградом могут начать в этом году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Строительство завода BMWпод Калининградом могут начать в этом году 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Немецкий автоконцерн BMW Group может начать строительство завода полного цикла в Калининградской области до конца 2018 года. Об этом сообщил в пятницу глава региона Антон Алиханов, выступая в Московской школе управления «Сколково». «Надеюсь, сейчас закончатся переговоры с BMW, в этом году BMW может начать строительство», — сказал он.
Ранее сообщалось, что BMW выбрал Калининградскую область для строительства своего завода полного цикла. Площадкой для него может стать индустриальный парк Храброво. Контракт по строительству завода планируют подписать в 2018 году.
Напомним, что в 2013 году «Автотор» и BMW подписали пакет соглашений, создали совместную компанию, дочернее предприятие которой зарегистрировали в Калининграде. В целях дальнейшего развития производства автомобилей в РФ между BMW и российским холдингом заключили соглашение о создании производства в Калининградской области. В начале 2018 года BMW сообщил о создании в Калининграде дочернего предприятия ООО «БМВ Русланд Аутомотив».
Вести Калининград: последние новости
Во время проверки ТЦ во Владимире автобус МЧС с журналистами загорелся Минтранс намерен разделить автомобилистов на любителей и профессионалов Калининградская область рассчитывает на федеральные средства для ремонта поселковых дорог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве14
Российско-американский автозавод встал59
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты75
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение