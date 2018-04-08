Ещё
Подразделение Audi Sport скоро представит «заряженные» гибриды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подразделение Audi Sport скоро представит «заряженные» гибриды 

Твое авто 15 минут назад
«Заряженные» гибриды получат приставку к названию RS. Для увеличения мощности силовых установок планируется ставить более мощный электродвигатель, а также немного модернизировать ДВС, который находится в составе установки.
Сейчас подробностей о таких автомобилях нет, также не сообщается, какая модель первой получит заряженную версию.
При этом представитель компании в интервью с зарубежными журналистами намекнул, что первой гибридной моделью с приставкой RS может стать кроссовер.
Audi официально представила новый Audi RS 5 Sportback
Это неполный текст новости
Твое авто: последние новости
Обновленный седан Chevrolet Malibu впервые получил RS-версию Новый кроссовер Hyundai получил название Hyundai Palisade Суперкар McLaren 570S Spider получил гоночную версию Track Pack
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Volkswagen и Audi вышли на трассу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение