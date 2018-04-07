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Какие новые автомодели линейки LADA АВТОВАЗ готовит в ближайшее время
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Какие новые автомодели линейки LADA АВТОВАЗ готовит в ближайшее время 

Car.ru 57 минут назад
Фото: Car.ru
Интернет-сообщество бурно обсуждает возможные перемены в последних автомоделях от отечественного автопроизводителя АВТОВАЗ по линейке LADA. Кто-то выдвигает версии на словах, кто-то выкладывает в сеть рендерные изображения.
А тем временем «Автостату» прислали несколько шпионских снимков из Тольятти. На этих фотографиях красуется не только возможно новая версия LADA Granta, но и прототип LADA XRAY в кросс-версии.
Данные фото наглядно подтверждают, что работы не просто ведутся, но и находятся на завершающей стадии. Ведь на дорожные тесты «сырую» автомодель никогда не направляют.
Все машины в плотном камуфляже. Поэтому детально что-то рассмотреть не представляется возможности.
Что ж, ждать уже не так-то и долго, ведь презентация автоновинок состоится на московском мотор-шоу в августе этого года.
Действующие версии обсуждаемых автомоделей довольно ходовые. Так за 1-ый квартал текущего года автодилерами было реализовано 20557 экземпляров LADA Granta и 6786 экземпляров LADA XRAY.
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