Какие новые автомодели линейки LADA АВТОВАЗ готовит в ближайшее время

Интернет-сообщество бурно обсуждает возможные перемены в последних автомоделях от отечественного автопроизводителя АВТОВАЗ по линейке LADA . Кто-то выдвигает версии на словах, кто-то выкладывает в сеть рендерные изображения.

А тем временем «Автостату» прислали несколько шпионских снимков из Тольятти. На этих фотографиях красуется не только возможно новая версия LADA Granta , но и прототип LADA XRAY в кросс-версии.

Данные фото наглядно подтверждают, что работы не просто ведутся, но и находятся на завершающей стадии. Ведь на дорожные тесты «сырую» автомодель никогда не направляют.

Все машины в плотном камуфляже. Поэтому детально что-то рассмотреть не представляется возможности.

Что ж, ждать уже не так-то и долго, ведь презентация автоновинок состоится на московском мотор-шоу в августе этого года.

Действующие версии обсуждаемых автомоделей довольно ходовые. Так за 1-ый квартал текущего года автодилерами было реализовано 20557 экземпляров LADA Granta и 6786 экземпляров LADA XRAY.