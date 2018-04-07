В Россию могут привезти седаны Khazar за 500 тысяч рублей

Речь идет о азербайджано-иранском совместном предприятии, открытом в Нефтчалинской промышленной зоне по соглашению между известной иранской компанией Iran Khodro и азербайджанской Azeurocar (дочки местного концерна AzerMash). Общая стоимость проекта, по данным агентства Trend, оценивается в 24 млн манатов, что эквивалентно сумме в 815 млн рублей. При этом иранцы вложили только 25 процентов.

Соотношение долей в СП, видимо, и объясняет тот факт, что вместо широко известных автомобилей Iran Khodro с конвейера предприятия начали сходить машины новой марки Khazar. Название, если не обращаться к экспертам-историкам, кажется удачным: народность хазары имеет отношение к обеим странам. Кроме того, это напоминает аббревиатуру, в которой удалось соединить наименования обоих участников консорциума.

Между тем в первых Khazar легко угадываются автомобили Dena, которые уже много лет выпускает Iran Khodro. Только вместо «шильдика» с конем на радиаторной решетке появился другой — с белыми буквами KH на голубом фоне.

Renault. Как заявил журналистам председатель правления компании AzerMash Эмин Ахундов, первые модели Khazar будут стоить от 14 до 16 тысяч манатов — это примерно 475-540 тысяч рублей. Затем на конвейер встанут более дорогие модели — за 16-18 тысяч манатов. В будущем же, по словам Ахундова, в Азербайджане станут собирать также автомобили Peugeot

Топ-менеджер также уточнил, что завод мощностью 10 тысяч машин сможет не только насытить местный рынок, но и работать на экспорт. Основными рынками сбыта, уточнил Ахундов, могут стать Украина, Россия и страны Центральной Азии.

Отметим, что автомобили Iran Khodro могут прийти в Россию и через Беларусь. Ранее иранцы договорились с минским заводом «Юнисон» о производстве автомобилей Dena и Dena Plus. В то же время в 2017 году производитель из исламской республики получил сертификат соответствия Таможенного союза сразу на шесть моделей. Этот документ позволяет выходить на рынки как Беларуси, так и России с Казахстаном.

На данный момент самой доступным автомобилем в России остается отечественный седан Lada Granta — он стоит от 399 900 рублей. В августе машина сменит дизайн ("РГ" опубликовала заводские эскизы модели в новом облике) и, вероятно, подорожает.