Ещё
В Россию могут привезти седаны Khazar за 500 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Россию могут привезти седаны Khazar за 500 тысяч рублей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Речь идет о азербайджано-иранском совместном предприятии, открытом в Нефтчалинской промышленной зоне по соглашению между известной иранской компанией Iran Khodro и азербайджанской Azeurocar (дочки местного концерна AzerMash). Общая стоимость проекта, по данным агентства Trend, оценивается в 24 млн манатов, что эквивалентно сумме в 815 млн рублей. При этом иранцы вложили только 25 процентов.
Соотношение долей в СП, видимо, и объясняет тот факт, что вместо широко известных автомобилей Iran Khodro с конвейера предприятия начали сходить машины новой марки Khazar. Название, если не обращаться к экспертам-историкам, кажется удачным: народность хазары имеет отношение к обеим странам. Кроме того, это напоминает аббревиатуру, в которой удалось соединить наименования обоих участников консорциума.
Между тем в первых Khazar легко угадываются автомобили Dena, которые уже много лет выпускает Iran Khodro. Только вместо «шильдика» с конем на радиаторной решетке появился другой — с белыми буквами KH на голубом фоне.
Как заявил журналистам председатель правления компании AzerMash Эмин Ахундов, первые модели Khazar будут стоить от 14 до 16 тысяч манатов — это примерно 475-540 тысяч рублей. Затем на конвейер встанут более дорогие модели — за 16-18 тысяч манатов. В будущем же, по словам Ахундова, в Азербайджане станут собирать также автомобили Peugeot и Renault.
Топ-менеджер также уточнил, что завод мощностью 10 тысяч машин сможет не только насытить местный рынок, но и работать на экспорт. Основными рынками сбыта, уточнил Ахундов, могут стать Украина, Россия и страны Центральной Азии.
Отметим, что автомобили Iran Khodro могут прийти в Россию и через Беларусь. Ранее иранцы договорились с минским заводом «Юнисон» о производстве автомобилей Dena и Dena Plus. В то же время в 2017 году производитель из исламской республики получил сертификат соответствия Таможенного союза сразу на шесть моделей. Этот документ позволяет выходить на рынки как Беларуси, так и России с Казахстаном.
На данный момент самой доступным автомобилем в России остается отечественный седан Lada Granta — он стоит от 399 900 рублей. В августе машина сменит дизайн ("РГ" опубликовала заводские эскизы модели в новом облике) и, вероятно, подорожает.
Среди иномарок пока нет равных узбекскому хэтчбеку Ravon R2, который пока еще можно приобрести по цене от 439 000 рублей.
Российская Газета: последние новости
Эксперт: Toyota Camry перестала быть "машиной-диваном" В Канаде 14 хоккеистов погибли в ДТП на трассе "Тут все задом наперед". Американцев шокировал легендарный ГАЗ-66
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заезд стритрейсеров закончился трагедией38
Российско-американский автозавод встал62
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты77
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение