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Audi прекращает продажи «заряженного» кроссовера SQ5
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Audi прекращает продажи «заряженного» кроссовера SQ5 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Audi приостановила продажи «заряженного» кроссовера SQ5 в Европе. По официальной версии, это связано с тем, что план по производству данной модификации выполнен полностью, на складах у дилеров имеется достаточное количество машин для удовлетворения потребностей клиентов.
Однако издание Autocar, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что настоящая причина — в новых стандартах испытаний на вредные выбросы, которые вступят в силу в Европе с 1 сентября 2018 года. В частности, это лабораторные тесты WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) и испытания в реальных условиях RDE (Real Driving Emissions), которые сменят действующий в настоящее время регламент NEDC (New European Driving Cycle), так как он несколько далёк от реальных условий эксплуатации.
Пока клиенты, желающие приобрести Audi SQ5 могут выбрать из тех машин, которые уже есть у дилеров. Для возобновления производства немцам необходимо обновить силовую установку кроссовера согласно требованиям нового регламента. Напомним, «заряженный» Audi SQ5 оснащается 3,0-литровым двигателем TFSI V6, мощность которого составляет 354 л.с. Разгон с места до 100 км/ч — всего 5,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой — 250 км/ч. В России такой вседорожник можно купить за 4 380 000 рублей, минимум.
Стоит отметить, что Audi — не единственная компания, которая вынуждена приостановить продажи своих моделей из-за ужесточения экологического законодательства в Европе. В частности, в феврале стало известно, что BMW планирует отказаться от модификаций с мотором V12 (его ставят на 7-ю серию), а также «заморозит» производство седанов M3 и M550i для Европы.
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