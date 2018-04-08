Mercedes-AMG откажется от моторов V12

Mercedes-AMG откажется от моторов V12 Руководитель AMG-отделения компании Mercedes-Benz Тобиас Моерс в интервью нашим британским коллегам рассказал о том, что штутгартский автогигант планирует отказаться от использования на своих моделях 12-цилиндровых оппозитных моторов.

«Несмотря на то, что спрос на автомобили с моторами V12 пока остается, в будущем доработка таких двигателе будет очень дорогостоящей. Лучшим вариантом будет сфокусироваться на гибридных V8», — заявил господин Моерс.

По предварительной информации, первым движка V12 лишится седан Mercedes-AMG S65. Произойдет это в 2020 году. В будущем то же самое произойдет с родстером Mercedes-AMG SL65. Единственной моделью, которая может сохранить 12-цилиндровый «оппозитник», станет седан Mercedes-Maybach S650.