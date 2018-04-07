Mercedes-AMG вскоре откажется от моторов V12

Еще один бренд «заряженных» люксовых автомобилей пал под натиском экологических норм.

Подразделение Mercedes-AMG немецкого автоконцерна Daimler в течение двух лет откажется от выпуска моделей с шестилитровыми двигателями V12. Об этом сообщает издание Car and Driver со ссылкой на интервью с главой AMG Тобиасом Моэрсом.

Mercedes-AMG G 65 2017

Текущее поколение мерседесовского мотора V12 с индексом М279, устанавливаемое в модели AMG с индексом 65, имеет корни еще от двигателей 1980-х годов. Этот двигатель до сих пор оснащен системой распределенного впрыска, одним распредвалом на каждую головку и тремя клапанами на цилиндр. Хотя с двойным турбонаддувом мощность мотора составляет 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Указанный двигатель до текущего момента устанавливался на семейство S 65, внедорожник G 65 и родстер SL 65. Mercedes-AMG G 65 уже сняли с выпуска. Через несколько месяцев завершат производство родстера SL 65. И только седан, купе и кабриолет S 65 будут выпускать еще минимум два года до смены поколений.

Mercedes-AMG S65 2018

По словам Тобиаса Моэрса, Mercedes-AMG для своего модельного ряда заменит V12 на гибридную силовую установку, в состав которой будет входить четырехлитровый битурбированный двигатель V8. В модели S 63 такой бензиновый мотор выдает 603 лошадиные силы. Суммарная мощность гибрида будет выше, чем у текущей версии V12, а показатель вредных выбросов — значительно ниже. Именно этого и требуют экологи от автопроизводителей.

Подразделение AMG все же продолжит выпускать битурбированные моторы V12 для другой структуры концерна — Mercedes-Maybach. Их будут устанавливать на версии S650 и лимузины Pullman.

Mercedes-AMG SL 65 2017

Ранее об отказе от производства двигателей V12 уже сообщили компании Audi BMW по той же причине соблюдения экологических норм. При этом для марок bentley Rolls-Royce двенадцатицилиндровые двигатели сохранятся.

По материалам: www.kolesa.ru