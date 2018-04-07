R1 Motorsports представил новый стиль для Audi R8 Plus

Тюнер выполнил апгрейд внешнего вида и установил красивые колесные диски бронзового цвета, но не предложил повышения производительности мотора V10.

Немецкое тюнинг-ателье R1 Motorsports представило пакет внешнего стайлинга для суперкара Audi R8 V10 Plus.

Второе поколение Audi R8 V10 Plus имеет прекрасные динамические показатели. Оно получило 5,2-литровый атмосферный бензиновый мотор V10 от Lamborghini Huracan. У заводской версии мощность составляет 611 безнаддувных лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Разогнаться с 0 до 100 км/час можно за 3,3 секунды, а максимальная скорость равна 330 км/час.

Тюнинговая компания R1 Motorsports решила не трогать мотор, а поработать над внешним видом автомобиля. Ему добавили набор разновеликих колесных дисков ADV10 M. V2 CS, окрашенных блестящей краской Manbronze. Спереди установлены диски размерностью 20 × 9 дюймов, а сзади — 21 × 12,5 дюймов. Новые колеса отлично сочетаются с заводской краской кузова Nardo Grey.

Еще суперкар оснастили новым аэродинамическим обвесом, в состав которого вошли передний сплиттер, большой задний диффузор и стильное заднее антикрыло.

Ранее появились слухи от инсайдеров компании Audi, что новый универсал RS6 Performance получит модернизированный четырехлитровый мотор V8 с двойным турбонаддувом на 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

По материалам: www.kolesa.ru