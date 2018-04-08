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BMW 8-Series будет представлен в середине июня
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BMW 8-Series будет представлен в середине июня 

Daily-Motor 14 минут назад
Фото: Daily-Motor
BMW 8-Series будет представлен в середине июня По информации от источников с форума BimmerPost, официальная презентация нового BMW 8-Series состоится 15 июня. Дебют автомобиля запланирован на канун старта гонки «24 часа Ле-Мана».
На днях в Сети появились шпионские фотографии, демонстрирующие дизайн купе и кабриолета 8-Series. Судя по ним, передний и задний бампер автомобилей получит довольно агрессивные воздуховоды, но пока сказать точно, окажутся ли они на финальной версии этой модели, нельзя.
Также стоит обратить внимание на несколько видоизмененный дизайн интерьера автомобиля, который, судя по всему, получит большие перемены, чем ожидалось, поскольку немцы постарались скрыть практически всю переднюю панель и центральную консоль специальной накидкой.
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