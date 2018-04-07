Известна дата дебюта «восьмерки» BMW

Баварский производитель представит долгожданное купе в начале лета. После многочисленных шпионских фото, тизеров, концептов и предварительных данных, появилась информация о дате премьеры новинки. Согласно последнему отчету, публичная премьера BMW 8 Series состоится 15 июня 2018 года.

В разосланном компанией BMW бюллетене, содержащем отчеты о продажах, как сообщил один из пользователей ресурса BimmerPost, дебютный показ 8 Series состоится в июне. Автомобиль будет продемонстрирован на трассе Ле-Мана в пятницу перед стартом гонки, где GTE-версия примет участие в 24-часовом событии на следующий день.

В приглашении говорится об официальной премьере 8 Series: «24 час Ле-Мана является старейшей гонкой спорткаров на выносливость, проходящей с 1923 года неподалеку французского городка под названием Ле-Ман, а также считается одной из самых престижных в мире. Для победителей „24 часов Ле-Мана“ будет приготовлено нечто особенное — мировая премьера совершенно нового BMW 9 Series в пятницу ночью».

Конечно, после такого количества появлявшихся ранее в Сети снимков, включая официальные, интриги ожидать не стоит, но, все-таки, без камуфляжа автомобиль еще нигде не показывался. Предполагается, что в состав силовой гаммы новой «восьмерки» войдут шести— и восьмицилиндровые моторы, а вот с двигателем V12 пока неясно, поскольку BMW планирует отказаться от него полностью.

Напомним, в линейке BMW было большое купе 8 Series, выпускавшееся с 1989 по 1999 годы. Самой мощной была версия 850CSi с мотором S70B56 объемом 5,6 литра мощностью 380 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической трансмиссией. Уже известно, что BMW 8 Series доберется до российского рынка — дилеры начнут принимать заказы до конца текущего года, но «живые» автомобили, вероятно, появятся уже в 2019 году. По материалам: www.kolesa.ru