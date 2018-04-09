Ещё
Стали известны сроки дебюта новой «восьмерки» BMW
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны сроки дебюта новой «восьмерки» BMW 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Папарацци засняли прототип кабриолета, который составит компанию купе G15, и получит внутризаводской индекс G14. Позже к ним присоединится седан с купеобразным силуэтом 8 Series Gran Coupe G16. Вообще палитра «восьмерок» не даст скучать! На первых порах в свет выйдет версия 850i, очевидно, с тем же наддувным 450-сильным двигателем V8 объемом 4,4 л, что ставится на соплатформенный седан 750i xDrive/750Li xDrive. В перспективе появится M8 и, кроме того, компания запатентовала индексы 825, 830, 835, 840, 845, 860 и M850, которые намекают на палитру двигателей от рядной 2,0-литровой «четверки» до наддувного V12 объемом 6,6 л.
Премьерный показ «восьмерки» состоится 15 июня на гонке в Ле-Мане. На разогреве у «гражданских» версий выступят два трековых снаряда M8 GTE класса LMGTE Pro.
Авторамблер: последние новости
Засекреченная Lada замечена на дороге Новый внедорожник Volkswagen: первые фото Jaguar готовит "убийцу" Porsche Cayenne
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику2
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение