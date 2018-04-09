Стали известны сроки дебюта новой «восьмерки» BMW

Папарацци засняли прототип кабриолета, который составит компанию купе G15, и получит внутризаводской индекс G14. Позже к ним присоединится седан с купеобразным силуэтом 8 Series Gran Coupe G16. Вообще палитра «восьмерок» не даст скучать! На первых порах в свет выйдет версия 850i, очевидно, с тем же наддувным 450-сильным двигателем V8 объемом 4,4 л, что ставится на соплатформенный седан 750i xDrive/750Li xDrive. В перспективе появится M8 и, кроме того, компания запатентовала индексы 825, 830, 835, 840, 845, 860 и M850, которые намекают на палитру двигателей от рядной 2,0-литровой «четверки» до наддувного V12 объемом 6,6 л.

Премьерный показ «восьмерки» состоится 15 июня на гонке в Ле-Мане. На разогреве у «гражданских» версий выступят два трековых снаряда M8 GTE класса LMGTE Pro.