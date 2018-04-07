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У Kia K900 2019 нашли сходство с Genesis G90
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Kia K900 2019 имеет сходство с Genesis G90 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Kia K900 2019 и Genesis G90 во многом похожи. Этот факт признали в южнокорейской корпорации.
Действительно, оба седана объединяют шасси и ходовой механизм. Однако в Kia надеются, что K900 возьмет на себя часть симпатий, которые имел у покупателей Genesis G90.
Многие эксперты с долей пессимизма относятся к перспективам нового седана на американском автомобильном рынке. Причиной этому является низкий уровень продаж предыдущего поколения K900. Так, в 2017 году только 455 американцев отдали предпочтение представителю от Kia. А между тем, это очень далеко до рекорда, наблюдавшегося двумя годами ранее. Тогда было продано более 2 с половиной тысяч штук Kia K900.
В то же время у производителя не теряют оптимизма. Поводом для него являются лучшая управляемость и многочисленные технические новшества.
Кроме того, для подготовки автомобиля для американского рынка ушло больше времени, чем это было с его предшественником.
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