У Kia K900 2019 нашли сходство с Genesis G90

Kia K900 2019 имеет сходство с Genesis G90

Kia K900 2019 и Genesis G90 во многом похожи. Этот факт признали в южнокорейской корпорации.

Действительно, оба седана объединяют шасси и ходовой механизм. Однако в Kia надеются, что K900 возьмет на себя часть симпатий, которые имел у покупателей Genesis G90.

Многие эксперты с долей пессимизма относятся к перспективам нового седана на американском автомобильном рынке. Причиной этому является низкий уровень продаж предыдущего поколения K900. Так, в 2017 году только 455 американцев отдали предпочтение представителю от Kia. А между тем, это очень далеко до рекорда, наблюдавшегося двумя годами ранее. Тогда было продано более 2 с половиной тысяч штук Kia K900.

В то же время у производителя не теряют оптимизма. Поводом для него являются лучшая управляемость и многочисленные технические новшества.

Кроме того, для подготовки автомобиля для американского рынка ушло больше времени, чем это было с его предшественником.