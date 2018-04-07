Седан Mercedes A-класса могут показать в Пекине уже в конце апреля

Mercedes A-класса и другие премьеры от мировых автогигантов ожидаются на предстоящем пекинском автошоу.

Его открытие намечено на 25 апреля. Первые четыре дня экспозиции будут доступны для представителей прессы и экспертов. Затем двери откроются для широкой публики. Неудивительно, что появляется множество слухов относительно того, что можно будет увидеть на предстоящем мероприятии.

Например, для Mercedes A-класса новинка станет первым представителем в классе седанов. Его дизайн, скорее всего, будет заимствован от хэтчбека. Также могут быть перенесены элементы силовой установки. Кроме того, будет увеличено пространство для пассажиров, размещаемых на задних сидениях.