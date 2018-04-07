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Седан Mercedes A-класса могут показать в Пекине уже в конце апреля
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Седан Mercedes A-класса могут показать в Пекине уже в конце апреля 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Mercedes A-класса и другие премьеры от мировых автогигантов ожидаются на предстоящем пекинском автошоу.
Его открытие намечено на 25 апреля. Первые четыре дня экспозиции будут доступны для представителей прессы и экспертов. Затем двери откроются для широкой публики. Неудивительно, что появляется множество слухов относительно того, что можно будет увидеть на предстоящем мероприятии.
Например, для Mercedes A-класса новинка станет первым представителем в классе седанов. Его дизайн, скорее всего, будет заимствован от хэтчбека. Также могут быть перенесены элементы силовой установки. Кроме того, будет увеличено пространство для пассажиров, размещаемых на задних сидениях.
Ожидается, что BMW покажет M2 Competition, двигатель которого может иметь 410 лошадиных сил. Кроме того не исключено, что будет представлен концепт, который станет прообразом для электромобиля X3. Его дебют ожидают к 2020 году.
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