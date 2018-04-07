Ford Mustang Bullitt 2019 замечен на городских улицах

Ford Mustang Bullitt 2019 предстал в цветовом сочетании Shadow Black. Такая цветовая гамма делает автомобиль более агрессивным.

Описание машины начнем с ее передней части. Прежде всего, обращает на себя внимание решетка радиатора с утолщенной хромированной отделкой. Не исключено, что таким способом Ford решил добавить автомобилю элементы контраста.

О моторе известно, что на Bullitt будет установлен двигатель V8 объемом 5 литров и 480 лошадиными силами. Данная установка на 20 «лошадей» сильнее агрегата, который установлен на стандартном Mustang GT. Кроме того, для европейских покупателей предназначен вариант Bullitt с мотором мощностью в 457 лошадиных сил.

Скоростные показатели по многим параметрам остаются загадкой. Однако появились сведения о том, что американский вариант машины способен выжимать 262 километра в час. Это на 13 единиц больше, чем у того же Mustang GT.

Что же касается цены, то Ford Mustang Bullitt 2019 будет предложен за 46 600 долларов. Дополнительно придется потратить 900 USD за доставку автомобиля до конечного пункта.