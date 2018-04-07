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Mercedes-AMG GLE 63 2020: новые подробности
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Mercedes-AMG GLE 63 2020: новые подробности 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Нас ожидает новый стиль дизайна и другой мотор более высокой мощности.
Фотошпионы вновь заметили тестовый прототип заряженной версии кроссовера Mercedes-AMG GLE 63 нового поколения в камуфляже. На этот раз это случилось на узких улочках австрийского городка. Фотографии были опубликованы в Youtube-канале AutoNews Creative.
Главными внешними отличиями заряженного кроссовера GLE 63 2020 модельного года станут перевернутая решетка радиатора в стиле Panamericana, бампер с огромными воздухозаборниками, четыре сдвоенных патрубка выхлопной системы, а также комплект 22-дюймовых колесных дисков, под которыми будут скрываться красно-черные тормозные суппорты.
Через камуфляжную пленку просматривается форма передних фар и конфигурация светодиодных дневных ходовых огней. С задними фонарями все обстоит немного сложнее. Их форма до сих пор не понятна. Также плотный камуфляж скрывает конфигурацию задних стоек кузова и глухого заднего окна. Возможно, там нас ожидает кардинальное изменение дизайна.
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC 2017
Новое поколение Mercedes-Benz GLE, основанное на платформе MRA, представят до конца текущего года. Мировая премьера заряженной версии кроссовера Mercedes-AMG GLE 63 состоится либо в конце 2019, либо в начале 2020 годов. Старый 5,5-литровый битурбированный двигатель V8 (в версии S 585 л.с.) сменится на 4,0-литровый блок V8 также с двойным турбонаддувом. Мощность составит порядка 600 лошадиных сил. Напомним, что этот двигатель в седане E63 S развивает 603 лошадиные силы.
Ранее стало известно, что Mercedes-AMG в ближайшие два года откажется от выпуска автомобилей с моторами V12.
По материалам: www.kolesa.ru
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