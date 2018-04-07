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Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q7
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Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q7 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Volkswagen
Новый внедорожник Volkswagen Touareg, который дебютировал в конце марта в Китае, получил ценник. В Словакии, где и производится машина, заработал конфигуратор модели.
Оказалось, что автомобиль в базовой версии стоит 61 200 евро (около 4 330 000 рублей по текущему курсу), версия Elegance обойдется в 65 540 евро (примерно 4 638 000 рублей), а за топовый R-Line клиенту придется заплатить 69 430 евро (4 913 000 рублей).
Все они с безальтернативным дизелем V6 3.0 TDI (286 л.с.), восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом.
Audi Q7, которая построена на той же платформе, стоит дешевле. В Словакии эту модель можно купить от 60 450 евро (4 278 000 рублей), но с 218-сильной версией того же дизельного двигателя.
Российские цены на новинку Volkswagen пока не объявлены. Автомобиль должен приехать в нашу страну летом — ближе к старту продаж немцы и объявят стоимость Touareg. Впрочем, уже сейчас россиянам стоит готовиться к ценам, которые будет существенно выше предыдущего поколения. Сейчас Volkswagen Touareg в России можно купить за 3 059 000 рублей.
Напомним, что Touareg получил пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Новинка доступна с полностью цифровой приборной панелью диагональю 12 дюймов, а также с 15-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы.
Touareg стал чуть длиннее и шире. В нем увеличился объем багажного отсека — с 697 до 810 литров. При этом автомобиль оказался легче предшественника на 106 кг за счет новой рецептуры металла.
В то же время уже известна моторная гамма новинки для российского рынка. Покупателям предстоит выбирать между двухлитровым бензиновым двигателем TSI мощностью 249 л.с., трехлитровым бензиновым V6 с отдачей в 340 л.с. и таким же по объему дизельным агрегатом V6 на 249 л.с.
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