Названы марки автомобилей с самыми надежными моторами 

Эксперты назвали пятерку автомобильных марок, машины которых обладают надежными моторами, позволяющими их владельцам без серьезных технических проблем преодолеть как минимум 300 тысяч километров пробега.
Первая строчка в этом ТОП-е оказалась за брендом Renault. Самым надежным двигателем этой марки назван 1,6-литровый агрегат K7M. Этот мотор способен прослужить до «капиталки» почти 400 тысяч километров.
Второе место досталось сразу трем маркам: Hyundai, Kia и Mitsubishi. Двигатели трех этих компаний обладают достойным уровнем надежности. Основные нарекания, которые встречаются в эксплуатации моторов этих брендов, проблемы с катализатором, который может разрушиться и попасть в блок цилиндров, оставив там «задиры». Правда стоит отметить, что подобные случаи весьма редки.
Третья позиция — Opel. Бюджетные модели этой марки, такие как Astra, Zafira и Vectra, оснащаются надежным 1,8-литровым двигателем, который до капитального ремонта способен «пробежать» более 300 тысяч км.
Четвертое место оказалось за моторами японской марки Honda. Японские движки всегда славились хорошей надежностью благодаря простой конструкции и качественным деталям.
ТОП-5 замыкают двигатели японской марки Nissan, в частности агрегат MR20DE, который выпускают еще с 2005 года. Моторы «Ниссан» постоянно обновляются, что позитивно сказывается на их качестве и надежности.