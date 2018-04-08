Названы марки автомобилей с самыми надежными моторами

Эксперты назвали пятерку автомобильных марок, машины которых обладают надежными моторами, позволяющими их владельцам без серьезных технических проблем преодолеть как минимум 300 тысяч километров пробега.

Первая строчка в этом ТОП-е оказалась за брендом Renault . Самым надежным двигателем этой марки назван 1,6-литровый агрегат K7M. Этот мотор способен прослужить до «капиталки» почти 400 тысяч километров.

Kia и Второе место досталось сразу трем маркам: Hyundai Mitsubishi . Двигатели трех этих компаний обладают достойным уровнем надежности. Основные нарекания, которые встречаются в эксплуатации моторов этих брендов, проблемы с катализатором, который может разрушиться и попасть в блок цилиндров, оставив там «задиры». Правда стоит отметить, что подобные случаи весьма редки.

Третья позиция — Opel . Бюджетные модели этой марки, такие как Astra, Zafira и Vectra, оснащаются надежным 1,8-литровым двигателем, который до капитального ремонта способен «пробежать» более 300 тысяч км.

Четвертое место оказалось за моторами японской марки Honda . Японские движки всегда славились хорошей надежностью благодаря простой конструкции и качественным деталям.