Ещё
Названы марки автомобилей с самыми надежными моторами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы марки автомобилей с самыми надежными моторами 

Daily-Motor 36 минут назад
Фото: Daily-Motor
Эксперты назвали пятерку автомобильных марок, машины которых обладают надежными моторами, позволяющими их владельцам без серьезных технических проблем преодолеть как минимум 300 тысяч километров пробега.
Первая строчка в этом ТОП-е оказалась за брендом Renault. Самым надежным двигателем этой марки назван 1,6-литровый агрегат K7M. Этот мотор способен прослужить до «капиталки» почти 400 тысяч километров.
Второе место досталось сразу трем маркам: Hyundai, Kia и Mitsubishi. Двигатели трех этих компаний обладают достойным уровнем надежности. Основные нарекания, которые встречаются в эксплуатации моторов этих брендов, проблемы с катализатором, который может разрушиться и попасть в блок цилиндров, оставив там «задиры». Правда стоит отметить, что подобные случаи весьма редки.
Третья позиция — Opel. Бюджетные модели этой марки, такие как Astra, Zafira и Vectra, оснащаются надежным 1,8-литровым двигателем, который до капитального ремонта способен «пробежать» более 300 тысяч км.
Четвертое место оказалось за моторами японской марки Honda. Японские движки всегда славились хорошей надежностью благодаря простой конструкции и качественным деталям.
ТОП-5 замыкают двигатели японской марки Nissan, в частности агрегат MR20DE, который выпускают еще с 2005 года. Моторы «Ниссан» постоянно обновляются, что позитивно сказывается на их качестве и надежности.
Daily-Motor: последние новости
BMW 8-Series будет представлен в середине июня Новый 7-местный кроссовер Hyundai назвали Palisade В Сети появились фото обновленного Chevrolet Corvette
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС52
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение