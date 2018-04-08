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Опубликованы цены нового внедорожника Volkswagen Touareg
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Опубликованы цены нового внедорожника Volkswagen Touareg 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Volkswagen выложил прайс-лист вседорожника Touareg свежей генерации на европейском сайте бренда.
Минимальная стоимость Volkswagen Touareg 2019 начинается от 61 200 евро (4,36 млн руб.). Эта модель будет оборудована 3,0-литровой турбодизельной установкой V6 TDI, мощностью 286 сил. В паре с ней трудиться 8-ступенчатый автомат. Привод — фирменный полный.
Уже в начальном варианте автомобиль наградили оптикой на LED-элементах, датчиками дождя и света, двухзонным климат-контролем, 6-ю подушками безопасности, кнопочным запуском движка, 18-дюймовыми «катками», парктроником и кожаной обивкой кресел.
Более богатую версию Elegance оценили в 65 540 евро (4,6 млн руб.), а топовый вариант R-Line получил ценник в 69 430 евро (4,9 млн руб.).
Опционный пакет Off-Road можно будет приобрести за 610 евро. Добавим, что базовая модификация соплатформенного Audi Q7 стоит дешевле нового Touareg — от 60 450 евро (4,3 млн рублей).
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