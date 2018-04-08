Volkswagen и Audi вышли на трассу

Силами решили померяться VW Golf и Audi S3.

Обе машины похожи по своим характеристикам. В частности, у них близки по параметрам моторы в 2 литра с мощностью 292 лошадиные силы. Однако, есть одно но. Golf обладает механической коробкой передач в шесть ступеней. У Audi S3 выделяется семиступенчатая коробка-автомат. Ну и на старт, естественно, вышли разные по своему уровню подготовки пилоты.

В таких состязаниях выявить победителя не особо важно. Специалистов, прежде всего, интересует взаимодействие между водителем, сцеплением, трансмиссией и сцеплением. В будущем это поможет оптимально настроить автомобиль.

Если говорить о победителе, то лучший результат в нескольких заездах остался за Audi S3. В качестве объяснения этому можно сделать акцент на том, что действующая система передач прямо влияет на ускорение автомобиля, создавая тем самым в плане скорости запас прочности. Играют свою роль и редукторы. Как бы там ни было, за такими заездами наблюдать всегда интересно.