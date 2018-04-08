Электрический трехколесный родстер из России

В России планирует выпустить трехколесный аппарат отечественного производства с электрической силовой установкой. Уже собраны несколько тестовых экземпляров.

Выпускать такое чудо хочет компания «Электротранспортные технологии», базирующаяся в технопарке «Калибр».

Аппарат имеет закрытый корпус, он двухместный и, как обещает производитель, доступен для использования в любое время года и при любой погоде.

Максимальная скорость чуда — 100 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 100 километров. Подзаряжаться можно от обычной розетки 220В. Время зарядки — 1,5-2 часа.

Ориентировочная сфера использования аппаратов — службы по уходу за парками, уборочные службы, курьерская доставка, возможно, каршеринг.

Стоит отметить, что представленный образец очень похож на польский трицикл SAM, разве что немного переработанный. Этого и не скрывают. Со временем локализация должна достичь такого уровня, что у поляков будут покупать только кузов, а все остальные детали будут российскими. В идеале, если трицикл, что называется, «зайдет» и будет хорошо продаваться, и кузов тоже будут выпускать в РФ.

Предполагается, что к старту серийного производства, помимо первой, пассажирской, появится и вторая, грузовая, версия машины — ориентированные на курьерские службы. Первая пробная более-менее массовая партия в целых 12 машин будет, как обещается, собрана к маю этого года.

Предполагается два варианта аппарата — с менее мощной батареей на 7,5 кВт и с более мощной на 10 кВт. О ценах на продукцию пока информации нет.