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Рассекречен новый Ford Focus
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Рассекречен новый Ford Focus 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Еще до премьеры свежего "Фокуса" раздавались обещания о том, что автомобиль новой генерации будет более зрелым продуктом и эти прогнозы не были пустым звуком. Вне зависимости от типа кузова — а это пятидверный хэтчбек, универсал и сдан для азиатских рынков — Ford выглядит крепко сбитым, рельефным и мускулистым. Радиаторная решетка а-ля "гриль" Aston Martin осталась при автомобиле, и теперь он сменил хищное выражение "лица" на ухмылку. И ведь имеет право усмехаться!
В основу легло новое шасси C2 с поперечной компоновкой силового агрегата, которое в перспективе получат другие автомобили "синего овала". Колесная база увеличена на 53 мм, до 2701. У того же Volkswagrn Golf и пятидверки Renault Megane расстояние между осями меньше. Длина хэтча выросла до 4378 мм, а "нос" и "хвост" универсала разделяют 4668 мм. Ширина практически прежняя (1825 мм), а высота уменьшилась на несколько сантиметров — 1454 мм у хэтчбека и 1481 у грузопассажирской версии с рейлингами.
Оказавшись в салоне, задние пассажиры, очевидно, возрадуются увеличенному пространству для ног, а водитель подивится — здесь масса изменений! Передняя панель строже и лаконичнее, хотя не обошлось без торчащего восьмидюймового "планшета" мультимедийной системы SYNC3. Fous стал первым европейским Ford с проекционным дисплеем. Новинка сбросила до 88 кг в зависимости от модификации, но при этом жесткость кузова на кручение выросла на 20%. Задняя многорычажная подвеска SPA (short long arm) обещает новый уровень ездового комфорта и более точную управляемость — она смонтирована на подрамнике, хорошо изолированным от кузова, и, кроме того, несет в себе многокомпонентные втулки, имеющими разную жесткость при нагрузке в зависимости от направления. А еще впервые на Focus с задней независимой подвеской можно установить электронноуправляемые амортизаторы, которые входят в единый комплекс системы выбора режимов движения. Она воздействует на настройки электроусилителя руля, работу автоматической коробки передач и чувствительность педали газа. Базовые режимы — Normal, Sport и Eco, а с активными амортизаторами добавляются пресеты Comfort и Eco-Comfort.
Пока что анонсирован 1,0-литровый трехцилиндровый наддувный EcoBoost мощностью 85, 100 и 125 л.с., а также мотор объемом 1,5 л, развивающий 150 и 182 л.с. Также есть 1,5-литровый турбодизель EcoBlue о 95 и 120 "лошадях" и 300 Нм и, наконец EcoBlue объемом 2,0 л, развивающий 150 л.с. и 370 Нм.
Отныне в арсенале Focus широкий перечень систем активной безопасности. В числе ассистентов адаптивный круиз-контроль, работающий до 200 км/ч, адаптивная головная оптика и помощник экстренного маневрирования, который с помощью камеры видит медленный или стоящий автомобиль.
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