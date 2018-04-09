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Объявлена дата презентации в России нового Lifan X70
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Объявлена дата презентации в России нового Lifan X70 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Lifan объявила дату официального дебюта в России своего нового кроссовера с индексом X70. Китайский вседорожник появится в нашей стране уже 17 апреля.
Технических подробностей относительно этой новинки, подтвержденных «Лифаном», пока нет, однако судя по сертификату одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который был выдан этой модели, кроссовер будет продаваться в РФ в двух версиях: с 5-ступенчатой МКПП или бесступенчатым вариатором. В качестве мотора выступит безальтернативная 2-литровая бензиновая силовая установка на 136 лошадиных сил, способная функционировать на топливе АИ-95 и АИ-98. Привод автомобиля — только передний.
Сборка нового Lifan X70 для России будет осуществляться на мощностях предприятия Derways в Черкесске.
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