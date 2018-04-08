В BMW поделились планами на будущее

Из данных пресс-релиза немецкого автогиганта BMW следует, что в ближайшие годы упор будет сделан на производство электромобилей.

Для развития этого направления компании потребуется примерно 7 миллиардов евро инвестиций на перспективные разработки. Для сравнения, в предыдущем году на эти цели BMW было потрачено на один миллиард меньше.

Как и в прошлом году, прибыль BMW до расчетов по налогам превысит 10 миллиардов евро. Львиная доля от этой суммы будет вложена в развитие производства. Ведь в планах автогиганта к 2030 году иметь линейку из 25 моделей электромобилей.

В самом ближайшем будущем на дорогах появятся iX3 и i4. Кроме того, ожидается появление элекрофицированного Mini. Для реализации данного проекта будут созданы производственные мощности в Китае.

Остается добавить, что по итогам 2017 года BMW удалось реализовать 103 тысячи электромобилей. Прогноз на 2018 год сводится к 140 тысячам. К концу 2019 года продажи должны выйти на полмиллиона единиц.