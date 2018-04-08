Ещё
В BMW поделились планами на будущее
Далее:
Читайте также:
Ещё

В BMW поделились планами на будущее 

Car.ru 7 минут назад
Фото: Car.ru
Из данных пресс-релиза немецкого автогиганта BMW следует, что в ближайшие годы упор будет сделан на производство электромобилей.
Для развития этого направления компании потребуется примерно 7 миллиардов евро инвестиций на перспективные разработки. Для сравнения, в предыдущем году на эти цели BMW было потрачено на один миллиард меньше.
Как и в прошлом году, прибыль BMW до расчетов по налогам превысит 10 миллиардов евро. Львиная доля от этой суммы будет вложена в развитие производства. Ведь в планах автогиганта к 2030 году иметь линейку из 25 моделей электромобилей.
В самом ближайшем будущем на дорогах появятся iX3 и i4. Кроме того, ожидается появление элекрофицированного Mini. Для реализации данного проекта будут созданы производственные мощности в Китае.
Остается добавить, что по итогам 2017 года BMW удалось реализовать 103 тысячи электромобилей. Прогноз на 2018 год сводится к 140 тысячам. К концу 2019 года продажи должны выйти на полмиллиона единиц.
Car.ru: последние новости
Kia K900 2019 имеет сходство с Genesis G90 Шикарный BMW 8 серии заметили на трассах Chevrolet представил обновленный Malibu 2019
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Российско-американский автозавод встал65
Volkswagen и Audi вышли на трассу
Названы сроки роста цен на бензин16
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение