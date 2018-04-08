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Универсалы «Лада Веста SW» и «SW Кросс» — кто у них в конкурентах?
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Универсалы «Лада Веста SW» и «SW Кросс» — кто у них в конкурентах? 

Wroom.ru 24 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Наши коллеги отправились в автопробег по Казахстану на универсалах "Лада Веста SW" и «Лада Веста SW Кросс». Поводом стал запуск производства модели на территории страны, а о том с какими машинами предстоит конкурировать новым универсалам можно прочитать ниже.
В России эти симпатичные универсалы «выстрелили», а теперь пришли в Казахстан — встали на конвейер «Азия Авто» в Усть-Каменогорске и уже обзавелись прайсом. Любой потенциальный покупатель начнёт сравнивать новую машину с другими предложениями на рынке. Пока две «универсальные» Весты катят по просторам Казахстана, попробуем встать на место этого самого покупателя.
Стартовая цена на «Весту SW» составляет 4 420 000 тенге за комплектацию Comfort: четыре стеклоподъёмника, две регулировки руля, сиденье с регулируемыми высотой и поясничным подпором, трёхуровневый обогрев передних сидений, обогрев зеркал, борткомпьютер, центральный подлокотник с боксом, скалывающаяся по частям спинка заднего сиденья, плафон в задней части салона, три розетки 12 В, подсветка багажника и вещевого ящика, задние датчики парковки, кондиционер, охлаждаемый «бардачок», электроусилитель, круиз-контроль, аудиосистема с четырьмя динамиками, две подушки, системы ABS+BAS, EBD, ESC, TCS и HSA. В пакет опций Image для этой комплектации входят противотуманные фары, обогрев ветрового стекла и легкосплавные колёсные диски диаметром 16 дюймов вместо 15-дюймовых стальных.
Следующая версия Luxe MM в дополнение к этому может предложить боковые подушки безопасности, климат-контроль, двойной пол с органайзерами в багажнике, подсветку мест хода-выхода в передних дверях, датчики дождя и света, мультимедийную систему с навигацией и камерой заднего вида. Силовых агрегатов три: двигатель 1,6 мощностью 106 л.с. в сочетании с механической коробкой передач и 1,8 на 122 л.с. в компании с «механикой» или «роботом». База предлагается только с первым, а в двух остальных версиях по умолчанию идёт старший двигатель с коробкой на выбор. Более мощному силовому агрегату также полагается бонус в виде задних дисковых тормозов. Максимальный ценник составляет 5 400 000 тг. Прайс на «SW Cross» включает комплектацию Luxe с безальтернативным мотором 1,6 литра на «ручке» за 5 100 000 тг, а также топовую версию Luxe MM — тут уже мотор объёмом 1,8 литра и два варианта коробки передач. Варианты стоят 5 430 000 или 5 565 000 тг соответственно и по оснащению аналогичны одноимённой комплектации «простого» универсала, за исключением характерных для версии Cross черт: дисков оригинального дизайна на 17 дюймов, пластикового обвеса и отделки салона с оранжевыми или светло-серыми элементами. Выбрав «обычный» Luxe, а не Luxe MM, вы потеряете мультимедийную систему с навигацией (вместо неё будет аудиосистема с четырьмя динамиками) и камеру заднего вида. Безусловно, за такие суммы можно купить разные автомобили, но фактически, прямых конкурентов в кузове универсал у «Весты SW» и «Весты SW Кросс» нет. Из новых наиболее близок по цене "Лада Ларгус" (от 4 290 000 тг), однако он принадлежит к немного в другому сегменту: это, можно сказать, коммерческий автомобиль с функцией перевозки пассажиров, и в этом качестве он очень хорош. И да, у него есть семиместная версия ценой от 4 440 000 тг.
В пятиместном же варианте «Ларгус» опережает «Весту» по объёму багажника (560 литров против 480), но вчистую проигрывает по удобству водительского места, простору для пассажиров, комфорту, управляемости, внешней привлекательности и насыщенности опциями: даже в максимальной версии не хватает системы стабилизации, регулировки руля по вылету, центрального подлокотника с боксом, охлаждения вещевого ящика, круиз-контроля и ограничителя скорости, которые есть в базовой версии новинки рынка. Иностранные марки в классе B+ универсалов не предлагают вовсе, да и в более дорогом С-классе затишье. Возможно, временное, так как недавно были представлены новые корейские модели Hyundai i30 и Kia Ceed, которым, если они появятся в продаже, вполне по силам внести живость в сегмент. Но чаще в качестве альтернативы новой «Ладе» рассматривают «немного б/у» иномарки, и здесь вариантов побольше.
Одни из самых желанных — упомянутые корейцы. Например, в означенные рамки вписывается Ceed SW 2013-2014 годов с пробегом 50000 — 100000 км. Как правило, машины оснащены двигателями 1,6 л в компании с «автоматом» и предлагаются в достаточно богатых комплектациях, включающих климат-контроль, подогрев передних сидений, наружных зеркал и руля, аудиосистему, подушки безопасности, датчики света и дождя и прочие мелочи. Отделка салона автомобиля несколько богаче, чем у Весты, что неудивительно — ведь новым Ceed стоил раза в полтора дороже. Простор для пассажиров сравнимый с Вестой, объём багажника достигает солидных 528 литров, а вот клиренс значительно меньше, чем у «Лады» (150 против 178 и 203 мм у SW и SW Cross соответственно), да и подвеска не столь терпима к качеству дорог. Что до гидромеханического «автомата», то он для части владельцев может быть привычнее вестовского «робота», но в реальных условиях скушает куда больше, чем АМТ. Ford Focus второго поколения на рынке новых автомобилей являлся классовым и ценовым конкурентом для «Сида», и на вторичном рынке эта тенденция сохраняется. За такие же деньги нас ждут те же годы выпуска, схожая энерговооружённость и сопоставимая комплектация. Материалы в салоне соответствуют классу, но сидеть заметно теснее, чем в «Весте», особенно сзади, багажник по объёму почти одинаковый (476 и 480 л), ходовая часть не отличается непробиваемостью, а клиренс ещё меньше, чем у корейского соперника — 125 мм. Выложив примерно 5 млн тенге, можно заиметь и «рыбку» покрупнее — Ford Mondeo. Учтём, однако, что объём его багажника несильно отличается от «младшего брата» (489 л), а дорожный просвет в 130 мм тоже очень мал для суровых условий жизни. Здесь, конечно, можно рассчитывать на бензиновый или даже дизельный мотор пообъёмнее (до 2,3 л) и помощнее, просторный салон, отделанный кожей, бесключевой доступ, целый занавес из подушек безопасности и длинный список электронных ассистентов. Но нельзя забывать, что возраст таких машин подходит к десятилетию или даже его превышает, а заявленный пробег в 100 тысяч для получения реального порою можно смело умножать на два или три.
Получается, что из новых автомобилей «Веста» соседствует только с «Ларгусом», но не соперничает, так как у машин довольно разная идеология, потребительские качества и, соответственно, целевая аудитория. Возможно, со временем появятся новые поколения универсалов Huyndai i30 и Kia Ceed, что сделает ситуацию интереснее. А пока имеем то, что имеем. Ну а с рынком подержанных автомобилей всё по-прежнему. Предложений много, но объединяет их одно: б/у — это всегда в какой-то степени кот в мешке, и чем больше возраст, тем выше эта степень. Можно внести для себя некоторую ясность всесторонними проверками, но часто бывает, что из поля зрения уходит какая-то очень обидная мелочь, а иногда и не мелочь вовсе. И нельзя быть хоть немного уверенным в том, что и когда выйдет из строя.
Так что желание или нежелание вариться в этом — личный выбор каждого и конфликт идеологий, которому нет и не будет конца: некоторые выбирают заводскую гарантию и спокойствие при покупке нового автомобиля, а некоторые не видят проблемы в эксплуатации, обслуживании и ремонте подержанной иномарки. Но нельзя отрицать, что АвтоВАЗ наконец-то вывел на рынок модель, которая очень сильна как своими потребительскими качествами, так и соотношением этих самых качеств с ценой.
Впрочем, главная проверка — это проверка на дорогах, и как раз сейчас оба вариант «универсальной» Весты проходят её в рамках пробега «Скажи жизни ДА!». Следите за новостями.
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