Chevrolet Traverse: цены и конкуренты

Вот уже три года как на российском рынке марку Chevrolet представляют только четыре модели — народная Niva и три дорогих чистокровных «американца» Tahoe, Camaro и Corvette. Весь массовый сегмент в кризис нас покинул и возвращаться не собирается. Тем неожиданнее решение компании привезти в Россию кроссовер Traverse.

Это типичный представитель заокеанского племени семейных вседорожников, которые пришли в США на смену традиционным минивэнам. Три ряда сидений положены машине по умолчанию. Причем «галерка» настолько просторна, что способна принять троих человек. Взрослым, конечно, лучше садиться сюда вдвоем, а вот дети смогут путешествовать в полном соответствии с заявленной характеристикой. По умолчанию Traverse восьмиместный с посадочной формулой 2+3+3. В более продвинутых версиях появляются раздельные кресла второго ряда — с индивидуальными регулировками и свободным проходом назад. Посадочная формула таких кроссоверов — 2+2+3, то есть они вмещают на одного человека меньше.

В США у «Траверса» есть модификации с передним приводом и даунсайзинговым двигателем 2.0 турбо. К нам такие решили не везти. Поэтому — только атмосферный V6 объемом 3,6 литра и полный привод. Мотор выдает 318 сил, что сразу отвадит от модели тех покупателей, которые не готовы ежегодно расставаться с изрядной суммой на транспортный налог. Увы, альтернатив не предусмотрено. Коробка передач, конечно, только автоматическая — 9-ступенчатая. В полноприводной трансмиссии предусмотрено три режима движения: передний привод, автоматически подключаемый полный или постоянный полный под названием Off-Road.

Если оставить только два посадочных места, объем для груза увеличится почти до трех кубометров. В салоне предусмотрена масса бардачков, ниш и карманов для мелких вещей. Плюс специальное отделение для зонта. По американской традиции, подстаканников в машине больше, чем она может принять пассажиров — десять. И, разумеется, интерьер буквально утыкан непременными атрибутами автомобиля XXI века: Traverse располагает семью USB-портами, розеткой на 220V и беспроводной зарядкой для гаджетов.

Базовая для нашего рынка комплектация LE укладывается до рубежа, после которого начинается налог на роскошь. За 2 990 000 рублей вы получите Chevrolet Traverse с ксеноновым светом, дистанционным запуском двигателя, системой доступа в салон без ключа, круиз-контролем, камерой заднего вида, семью подушками безопасности и датчиком давления в шинах.

Версия LT за 3 149 000 рублей добавляет отделку интерьера натуральной кожей, электрорегулировки передних сидений, аудиосистему Bose, навигацию, систему активного шумоподавления, электропривод пятой двери, трехзонный климат-контроль, систему кругового видеообзора, омыватель для камеры заднего вида. Из систем активной безопасности появляются функции контроля слепых зон и помощи при выезде с парковки задним ходом.

Топовый вариант Premium (3 449 000 рублей) располагает двухсекционным люком в крыше, 20-дюймовыми колесами, вентиляцией сидений первого ряда и обогревом — второго, обогревом руля, функцией памяти для настроек сидений и зеркал, а также системами автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, активного предупреждения о выезде из полосы и автоматического переключения с ближнего света на дальний и наоборот.

За месяц до «Траверса» в России открыли прием заказов на Volkswagen Teramont . Он тоже поставляется к нам из США, ведь создан автомобиль специально для заокеанского рынка. Семиместный кроссовер продается только с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. Выбрать можно двигатель: 2.0 TSI (220 л.с.) или 3.6 VR6 (280 л.с.). Помимо более гуманной мощности, Volkswagen обладает и еще одним преимуществом. Стоит он от 2 799 000 рублей, хотя в топовом варианте обойдется дороже Chevrolet (3 579 000 — 3 779 000 рублей в зависимости от мотора).

Mazda CX-9 второго поколения тоже по умолчанию оснащается тремя рядами сидений. Турбомотор 2.5 японцы адаптировали под российское налоговое законодательство, ужав мощность до 231 л.с. Даже в базовом варианте «японец» очень достойно оснащен, а стоит — 2 890 000 рублей. Более дорогая комплектация за 3 010 000 рублей может предложить обширный набор систем безопасности и даже проекционный дисплей.

Ford Explorer имеет важное отличие от рассмотренных выше моделей: он тоже заточен под вкусы американцев, но производится в России. Отсюда и соответствующая адаптация. Например, двигатель 3.5 выдает идеальные для нашей страны 249 л.с. и может работать на бензине АИ-92, а возле салонного зеркала заднего вида примостился USB-разъем, который идеально подходит для подключения видеорегистратора. Три комплектации (все с полным приводом и 6-ступенчатым автоматом) стоят от 2 719 000 до 3 162 000 рублей.