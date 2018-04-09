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Новое поколение Lifan Solano представят в Пекине
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Новое поколение Lifan Solano представят в Пекине 

Daily-Motor 42 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания Lifan готовит новое поколение седана Solano II к официальной презентации. Дебют китайской 4-дверки состоится 25 апреля 2018 года на автомобильной выставке в Пекине. Напомним, что на домашнем рынке эта модель называется Lifan 650.
Новая версия «Солано»/620 получит к своему имени приставку EV, что говорит об использовании в качестве силовой установки электрического мотора. Характеристики этого двигателя пока держатся в секрете.
Предыдущий Lifan 620 EV комплектовался электромоторов на 82 лошадиные силы при 213 Нм крутящего момента, а также комплектом литий-ионных батарей. Запас хода электрокара составлял 155 километров, а максимальная скорость была ограничена на отметке в 120 километров в час.
На российском авторынке ждать появления электрического Solano не стоит. Сейчас в нашей стране продается обновленный Solano II, стоимость которого в базовой комплектации начинается от 587 тысяч рублей.
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