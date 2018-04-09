В Пекине дебютирует новая версия Lifan Solano

На автовыставке в Пекине, которая откроет свои двери 25 апреля, производитель Lifan продемонстрирует новый вариант седана Solano II.

Отметим, что на внутреннем рынке модель называется Lifan 650.

Четырехдверку Lifan 650 EV оснастили электрической силовой установкой, мощность которой пока неизвестна.

Хочется напомнить, что предшественник Lifan 620 EV укомплектован 82-сильным электродвижком с пиковым крутящим моментом 213 Нм и высокоэффективными батареями. На одной заправке автомобиль может проехать 155 километров, максимальная отметка скорости составляет 120 км/ч.

На рынке России реализовываться электрокар не будет, однако обновленный Solano II уже можно приобрести у отечественных дилеров. В движение текущая версия седана приводится 1,8-литровым бензиновым агрегатом, производительность которого 125 л.с. В паре с ним трудиться 5-ступенчатая механика или вариатор.