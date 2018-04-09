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В Сети представили новый облик «Оки»
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В Сети представили новый облик «Оки» 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ближайшее время возможно возобновление производства «Оки».
Концерн «АвтоВАЗ» намерен возобновить производство популярной малолитражки марки «Ока».
В целях экономии за основу будет взят существующий кузов, который является вполне удачным, информирует портал «Колеса.ru».
Уточняется, что для того, чтобы автомобиль выглядел более конкурентоспособным, его «подгонят» под стиль современных моделей Lada. Спереди появится знакомая решетка радиатора, а фары станут новыми, менее вытянутыми, чтобы соответствовать стилистике всего кузова. Кроме того, «Ока» получит крупные боковые зеркала и ручки дверей под «естественный хват».
Планируется, что на боковинах появятся характерные подштамповки, при этом задняя будет повторять форму колесной арки. Проем багажной двери останется таким же большим, как и на оригинальной «Оке», а вот фонари должны стать более современными.
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