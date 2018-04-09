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BMW M2 Competition рассекретили за несколько дней до запланированной премьеры
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BMW M2 Competition рассекретили за несколько дней до запланированной премьеры 

RU BMW 29 минут назад
Фото: RU BMW
Баварцы планировали официально представить на мотор-шоу в Пекине 25 апреля свою самую быструю BMW M2 Competition с трехлитровым твин-турбо мотором мощностью 410 лошадиных сил. Но на сайте издания Bmwblog раньше оказались фотографии преемника предыдущего купе BMW M2 загруженные в полном виде и в нескольких цветах кузова на которых компактный спортсмен сияет не только серебром, но и сильным апельсином.
На фото Competition M2 предстал с новым дизайном переднего фартука, который имеет еще более характерные воздухозаборники соответствующие спортивному автомобилю.
Обновленной оказалась и фирменная решетка радиатора, теперь обе ее половинки оптически соединены между собой в средней точке. Еще более важными для некоторых клиентов являются внешние зеркала M, которые делают BMW M2 Competition настоящей M-моделью, и которые явно отличают его от предшественника.
В салоне установлены M-специфичные сиденья с логотипами в области плеч, которые устанавливаются в M3 и M4. Спортивный BMW M2 излучает еще больше атмосферы M в динамике, что и отличает его от Series 2. Для этого BMW M2 Competition получит модифицированный шестицилиндровый трехлитровый S55 битурбо от купе M4. Согласно BMWBlog двигатель развивает максимальную мощность в 410 л.с. с 550 Нм крутящего момента. Это в свою очередь на 40 лошадей и на 85 Нм больше мощности мотора серийной версии BMW M2.
Баварцы заявляют, что в паре с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями BMW M2 Competition с места до 100 км/час сможет разогнаться за 4,2 сек., что также на 0,1 сек. быстрее чем показатель у обычной BMW Х2.
О том, что автомобиль станет обладателем дополнительных драйверских режимов двигателя можно судить по кнопкам на рулевом колесе — «М1» и «М2».
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