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Buick анонсировал электрический внедорожник Enspire Concept
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Buick анонсировал электрический внедорожник Enspire Concept 

LiveCars.Ru 6 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Американская компания Buick официально анонсировала мировую премьеру нового концептуального электрического внедорожника Enspire Concept. Презентация экологически чистого автомобиля состоится в рамках Пекинского мотор-шоу 2018 года.
По этому поводу американский производитель опубликовал первое интригующее изображение новинки, на которой демонстрируется задняя часть электрокара повышенной проходимости. Как отмечают представители концерна General Motors, новинка предназначена для Поднебесной.
Сейчас известно, что концепт электрического внедорожника Buick Enspire Concept — это «исследование дизайна и новых технологий», которые «использует глобальные ресурсы GM», как «приложение будущей электрической интеллектуальной мобильности».
Никакой информации о новом электрокаре пока нет. Согласно данным производителя, официальная премьера концепта Buick Enspire Concept состоится 17 июня текущего года в рамках специального мероприятия Buick Brand Night, после чего прототип будет показан на автосалоне в Пекине-2018.
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