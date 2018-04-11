Россиянам в 2018 году предоставят больше бюджетных мест

Количество бюджетных мест в вузах России в 2018-2019 учебном году составит 514 тысяч мест. Этот показатель на 9 тысяч выше по сравнению с предыдущим годом.

Информация об увеличении бюджетных мест стала известная РИА Новости из данных отчета правительства за последние шесть лет.

«В 2018-2019 учебном году количество бюджетных мест вырастет до 514 тысяч», — уточняется в предоставленном отчете.

Этот учебный год насчитал 505 тысяч выделенных мест бюджета, а охват высшим образованием в России составил 57%.