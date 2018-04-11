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Россиянам в 2018 году предоставят больше бюджетных мест
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Россиянам в 2018 году предоставят больше бюджетных мест 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Количество бюджетных мест в вузах России в 2018-2019 учебном году составит 514 тысяч мест. Этот показатель на 9 тысяч выше по сравнению с предыдущим годом.
Информация об увеличении бюджетных мест стала известная РИА Новости из данных отчета правительства за последние шесть лет.
«В 2018-2019 учебном году количество бюджетных мест вырастет до 514 тысяч», — уточняется в предоставленном отчете.
Этот учебный год насчитал 505 тысяч выделенных мест бюджета, а охват высшим образованием в России составил 57%.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что студенты, окончившие вуз на бюджетной основе, должны будут отработать несколько лет по своей специальности.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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