Volkswagen Golf R с МКПП против «автомата» Drag Race Audi S3

В Сети появилось видео от торговой площадки Carwow, которая решила сравнить возможности Audi S3 и Volkswagen Golf R.

Некоторым такие сравнения могут показаться несправедливыми, но оба автомобиля имеют тот же двигатель — 2,0-литровый с турбонаддувом, моторы производят те же 292 лошадиных силы, привод приходится на все четыре колеса.

Но существенная разница между ними все же есть: VW оснащается ше6-ступенчатой механической коробкой передач, в то время как Audi оснащена 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, ну и конечно разные водители.

Когда две аналогичные машины запускаются в гонку, есть несколько факторов, которые могут помочь определить победителя. Здесь самое большое различие заключается в передаче и водителе.

Передача с двойным сцеплением S3 запускается прямым пуском, запуск Golf R сводится к мастерству водителя. Несмотря на то, что Golf R действительно стартует с Audi с линии, это технологически не сложно, так как модель управляется двигателем, трансмиссией и контролем тяги Audi и ускоряется, сохраняя максимальную мощность на колесах.

В то время как оба авто имеют сходную мощность, дополнительное снаряжение в Audi может повлиять на передачу, передаваемую во время ускорения, что дает ей преимущество.

Настоящим испытанием между двумя передачами было бы выбрать тот же автомобиль с разными редукторами. Тем не менее, все равно интересно наблюдать, как Audi S3 и VW Golf R идут голова к голове.