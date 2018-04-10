Toyota начала продажу роскошной версии Levin

Автокомпания Toyota вывела на рынок новую топовую модификацию седана Levin.

Отметим, что продажу рестайлинговой Toyota Levin начали прошлой весной. Экстерьер авто выполнен по мотивам Camry свежей генерации. «Посвежевшая» модель получила модернизированные бампера, измененную решетку радиатора, крупный воздухозаборник, новые задние фонари и иные «противотуманки».

Новый роскошный вариант Toyota Levin производитель оценил в 129 800 юаней (1,19 млн руб.). За эти деньги автомобиль получит оптику на LED-элементах, камеру заднего вида, систему мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль и систему предотвращения фронтальных столкновений.

Плюс к этому, седан наградят панорамным люком с электроприводом, климат-контролем, «катками» на 17 дюймов, отделкой из кожи, информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем на 8 дюймов и поддержкой гаджетов.

В движение топовый Toyota Levin DeLux приводится 1,2-литровым турбодвижком с отдачей 116 сил. Сочетается с мотором вариатор CVT. Привод только передний.