Ещё
Toyota начала продажу роскошной версии Levin
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota начала продажу роскошной версии Levin 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Автокомпания Toyota вывела на рынок новую топовую модификацию седана Levin.
Отметим, что продажу рестайлинговой Toyota Levin начали прошлой весной. Экстерьер авто выполнен по мотивам Camry свежей генерации. «Посвежевшая» модель получила модернизированные бампера, измененную решетку радиатора, крупный воздухозаборник, новые задние фонари и иные «противотуманки».
Новый роскошный вариант Toyota Levin производитель оценил в 129 800 юаней (1,19 млн руб.). За эти деньги автомобиль получит оптику на LED-элементах, камеру заднего вида, систему мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль и систему предотвращения фронтальных столкновений.
Плюс к этому, седан наградят панорамным люком с электроприводом, климат-контролем, «катками» на 17 дюймов, отделкой из кожи, информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем на 8 дюймов и поддержкой гаджетов.
В движение топовый Toyota Levin DeLux приводится 1,2-литровым турбодвижком с отдачей 116 сил. Сочетается с мотором вариатор CVT. Привод только передний.
Car.ru: последние новости
Zotye рассекретил интерьер кроссовера T600 нового поколения Lotus Exige Cup 430 Type 25 — чтобы про историю марки в Формуле-1 не забывали В апреле Honda CR-V новой формации стала дороже на 20000 рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией59
Названы самые «неубиваемые» автомобили
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»128
В обучении водителей нашли серьезные ошибки15
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику11
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение