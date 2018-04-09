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Названы сроки старта сборки Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в РФ
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Названы сроки старта сборки Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в РФ 

Daily-Motor 38 минут назад
Фото: Daily-Motor
Официальные представители компании Nissan назвали предварительные даты старта производства в России обновленных версий своих кроссоверов Qashqai и X-Trail. Напомним, что в марте мы уже сообщали о планах японцев по запуску сборки рестайлинговых кроссоверов в нашей стране. Теперь же стали известны более-менее примерные сроки.
Как сообщает портал «Ъ» со ссылкой на вице-президента регионального бизнес-подразделения «Nissan Восток» Джеймс Райт, обновленный Nissan X-Trail встанет на конвейер предприятия в Санкт-Петербурге в сентябре.
Спустя несколько месяцев на этом же заводе начнется выпуск рестайлингового Qashqai.
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