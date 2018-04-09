Названы сроки старта сборки Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в РФ

Официальные представители компании Nissan назвали предварительные даты старта производства в России обновленных версий своих кроссоверов Qashqai и X-Trail. Напомним, что в марте мы уже сообщали о планах японцев по запуску сборки рестайлинговых кроссоверов в нашей стране. Теперь же стали известны более-менее примерные сроки.

Как сообщает портал «Ъ» со ссылкой на вице-президента регионального бизнес-подразделения «Nissan Восток» Джеймс Райт, обновленный Nissan X-Trail встанет на конвейер предприятия в Санкт-Петербурге в сентябре.

Спустя несколько месяцев на этом же заводе начнется выпуск рестайлингового Qashqai.