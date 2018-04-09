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BMW снабдит M2 двигателем мощностью 410 л.с.
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BMW снабдит M2 двигателем мощностью 410 л.с. 

Car-Mania 44 минуты назад
Фото: Car-Mania
За две недели до официального дебюта на Пекинском автосалоне появились официальные рисунки долгожданного BMW M2 Competition. Более того, в сети появились и характеристики будущего спорткара.
Под капотом M2 будет шестицилиндровый двигатель biturbo объемом 3,0 литра от его более крупного брата, M4. Мощность движка 410 л.с., и 550 Нм. Сейчас самая крутая версия M2 выдает 365 л.с. Новинка будет комплектоваться роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Можно предположить, что разгон 0-100 км/ч., займет 4,2 секунды.
Что касается дизайна, то внешних изменений не много. Ровно столько, чтобы подчеркнуть особый статус новинки. Решетка имеет более угловатую форму, передний бампер модифицирован в спортивном стиле и получил отверстия для лучшей вентиляции. Автомобиль получил новые диски особого дизайна.
Внутри сиденья с выраженными боковыми упорами, а в спинки интегрирован логотип M2 с подсветкой. Также заметна красная кнопка «Пуск/Стоп», и, похоже, есть кнопки M1 и M2, меняющие настройки автомобиля.
Автомобиль, скорее всего, покажут на пекинском автосалоне 25 апреля.
Фото: BMW
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