BMW M2 раскрыл в сети подробности о себе

Новые детали по BMW M2 стали достоянием автомобильной общественности.

Увидеть машину можно будет совсем скоро.

Дебют ожидается в конце этого месяца на автосалоне в Пекине. Уже известно, что BMW M2 позаимствует мотор у M4. Это будет мотор битурбо V6 с объемом двигателя 410 лошадиных сил.

У M2 в его базовой комплектации двигатель чуть слабее, на 45 единиц.

Новый BMW с автоматической коробкой передач сможет добраться до 100 километров в час за 4,2 секунды. У аналога с ручной трансмиссией это может занять на три сотые больше. Поэтому среднее время разгона составит 4,4 секунды.

Внешний дизайн новинки претерпел точечные изменения. Так, были обновлены решетка радиатора, а также нижний бампер. Похоже, что боковые зеркала достались от того же M4, однако колеса в 19 дюймов вполне могут быть «своими».

Сиденья также перешли от M4, но на них можно заметить светящийся логотип M2. Рулевое управление может быть укомплектовано настройками для водителя.