BMW X6 M получил уникальный салон 

Специалисты двух ателье провели тюнинг купеобразного паркетника модели BMW X6 M. После проведённых работ интерьер автомобиля стал полностью соответствовать мощным техническим характеристикам и спортивной тематике.
В колористической гамме преобладает чёрный цвет. В зависимости от освещения черный окрас салона, как и цвет самого кузова, может становиться медным. Для того, чтобы кроссовер выглядел не так мрачно, дизайнеры дополнили интерьер яркими жёлтыми элементами. В качестве отделочных материалов использовалась алькантара, а также разнообразная кожа. Спортивные сиденья украшает перфорированная кожа с ярко-жёлтыми вставками.
Внешне BMW X6 M также видоизменился. Он получил новый задний диффузор, капот с вентиляцией, обновлённые бампера, спойлер и боковые юбки. Большинство спортивных элементов выполнены из карбона. Под покатом у BMW X6 M находится мотор объёмом в 4.4 литра и отдачей в восемьсот двадцать три лошадиные силы, тогда как серийные автомобили модели получили мотор с отдачей в пятьсот семьдесят пять лошадиных сил.