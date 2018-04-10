BMW X6 M получил уникальный салон

Специалисты двух ателье провели тюнинг купеобразного паркетника модели BMW X6 M. После проведённых работ интерьер автомобиля стал полностью соответствовать мощным техническим характеристикам и спортивной тематике.

В колористической гамме преобладает чёрный цвет. В зависимости от освещения черный окрас салона, как и цвет самого кузова, может становиться медным. Для того, чтобы кроссовер выглядел не так мрачно, дизайнеры дополнили интерьер яркими жёлтыми элементами. В качестве отделочных материалов использовалась алькантара, а также разнообразная кожа. Спортивные сиденья украшает перфорированная кожа с ярко-жёлтыми вставками.