Ещё
BMW X6 M получил уникальный салон
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW X6 M получил уникальный салон 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Специалисты двух ателье провели тюнинг купеобразного паркетника модели BMW X6 M. После проведённых работ интерьер автомобиля стал полностью соответствовать мощным техническим характеристикам и спортивной тематике.
В колористической гамме преобладает чёрный цвет. В зависимости от освещения черный окрас салона, как и цвет самого кузова, может становиться медным. Для того, чтобы кроссовер выглядел не так мрачно, дизайнеры дополнили интерьер яркими жёлтыми элементами. В качестве отделочных материалов использовалась алькантара, а также разнообразная кожа. Спортивные сиденья украшает перфорированная кожа с ярко-жёлтыми вставками.
Внешне BMW X6 M также видоизменился. Он получил новый задний диффузор, капот с вентиляцией, обновлённые бампера, спойлер и боковые юбки. Большинство спортивных элементов выполнены из карбона. Под покатом у BMW X6 M находится мотор объёмом в 4.4 литра и отдачей в восемьсот двадцать три лошадиные силы, тогда как серийные автомобили модели получили мотор с отдачей в пятьсот семьдесят пять лошадиных сил.
Daily-Motor: последние новости
Представлен дизайн возрожденной «Оки» в стиле Lada Vesta Паркетник Haima S5 сменил поколение Mercedes-AMG откажется от моторов V12
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford представил новый Focus
Новый Renault Logan: первые подробности
XC40 получил российский ценник
Спортсмен-любитель: что может новый Pajero Sport
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение